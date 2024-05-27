Байден не упомянул СССР и других союзников, говоря о победе над фашистской Германией

«Поколения военнослужащих пали в боях. Нас окружают [могилы] павших героев каждого крупного конфликта в истории, которые отстаивали нашу независимость, сохраняли нашу страну, побеждали фашизм, создавали мощные [международные] союзы, выкованные в огне двух мировых войн. Представители величайшего поколения (которые родились в 1901—1927 годах — прим. ТАСС) 80 лет назад, что мы будем вспоминать на следующей неделе, высадились на пляже Нормандии, освободили целый континент и буквально спасли мир», — сказал глава государства. После этого он упомянул Корейскую войну, войну во Вьетнаме, а также военные операции в Афганистане и Ираке.