Байден не упомянул СССР и других союзников, говоря о победе над фашистской Германией

ВАШИНГТОН, 27 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден не стал упоминать о Советском Союзе и других союзниках по антигитлеровской коалиции, когда говорил о победе над Третьим рейхом. Он выступал на Арлингтонском национальном кладбище под Вашингтоном в День поминовения американских военнослужащих, погибших в различных конфликтах.
«Поколения военнослужащих пали в боях. Нас окружают [могилы] павших героев каждого крупного конфликта в истории, которые отстаивали нашу независимость, сохраняли нашу страну, побеждали фашизм, создавали мощные [международные] союзы, выкованные в огне двух мировых войн. Представители величайшего поколения (которые родились в 1901—1927 годах — прим. ТАСС) 80 лет назад, что мы будем вспоминать на следующей неделе, высадились на пляже Нормандии, освободили целый континент и буквально спасли мир», — сказал глава государства. После этого он упомянул Корейскую войну, войну во Вьетнаме, а также военные операции в Афганистане и Ираке.
«Десятилетие за десятилетием, год за годом эти воины сражались за нашу свободу и свободу других людей. Поскольку свобода никогда не была гарантирована, каждое поколение должно ее заслужить. Сражайтесь за нее. Защищайте ее в борьбе между автократией и демократией. Между алчностью немногих и правами многих», — добавил глава государства.
Американский лидер возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата на Арлингтонском национальном кладбище, где покоятся останки свыше 300 тыс. военнослужащих. На церемонии также выступили председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун и министр обороны Ллойд Остин.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия пытается доносить до всех правду о Второй мировой войне и продолжит это делать.
День поминовения американцы впервые отметили 30 мая 1868 года, отдавая дань памяти погибшим в гражданской войне между Севером и Югом. Тогда цветами были украшены могилы 20 тыс. солдат, похороненных на Арлингтонском кладбище. К концу XIX века День поминовения отмечался уже почти по всей стране, а после Первой мировой войны в последний понедельник мая стали вспоминать погибших во всех вооруженных конфликтах с участием США. В 1971 году День поминовения был объявлен общенациональным выходным днем в США.