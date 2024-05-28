Путин отметил профессионализм и самоотверженность пограничников

В поздравлении с Днем пограничника Путин отметил, что примером стойкости и несгибаемой воли навсегда останется героизм пограничников в годы Великой Отечественной войны, которые, приняв на себя первый удар врага, не отступили, а «отважно сражались на фронтах и в партизанских отрядах, уничтожали пособников нацистов и вместе со всем народом приближали великую Победу».