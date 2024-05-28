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Путин отметил профессионализм и самоотверженность пограничников

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Российские пограничники действуют профессионально и самоотверженно на всех рубежах страны, защищают суверенитет и национальные интересы РФ, заявил президент России Владимир Путин.

Источник: © РИА Новости

В поздравлении с Днем пограничника Путин отметил, что примером стойкости и несгибаемой воли навсегда останется героизм пограничников в годы Великой Отечественной войны, которые, приняв на себя первый удар врага, не отступили, а «отважно сражались на фронтах и в партизанских отрядах, уничтожали пособников нацистов и вместе со всем народом приближали великую Победу».

«Сегодня вы продолжаете эти доблестные традиции, защищаете жизнь и безопасность наших граждан, суверенитет и национальные интересы страны. Действуйте профессионально и самоотверженно на всех рубежах России — от Арктики и Тихого океана до Черного и Балтийского морей», — сказал Путин.

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