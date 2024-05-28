Запад против «мирного развода» в Боснии

Сначала посольство США в Сараево выступило со специальным заявлением, в котором предупредило: «Развод Республики Сербской не означает ее независимость, это означает ее конец». США считают, что «по Дейтоновским соглашениям и конституции страны, БиГ является наследницей Республики Боснии и Герцеговины (одной из шести республик бывшей Югославии.— “Ъ”), ее конституция не дает входящим в нее образованиям права на отделение или развод, а РС может существовать только в составе БиГ».