Запад против «мирного развода» в Боснии

Президент Республики Сербской Милорад Додик ранее не раз предупреждал, что принятие Генассамблеей ООН резолюции о геноциде в Сребренице будет означать конец Боснии и Герцеговины. И вот теперь он поддержал решение правительства РС запустить в течение 30 дней после голосования в ООН процедуру «мирного развода» с другой частью страны — мусульмано-хорватской федерацией. Реакция Запада на эти планы последовала без промедления.
Сначала посольство США в Сараево выступило со специальным заявлением, в котором предупредило: «Развод Республики Сербской не означает ее независимость, это означает ее конец». США считают, что «по Дейтоновским соглашениям и конституции страны, БиГ является наследницей Республики Боснии и Герцеговины (одной из шести республик бывшей Югославии.— “Ъ”), ее конституция не дает входящим в нее образованиям права на отделение или развод, а РС может существовать только в составе БиГ».
Планы же руководства РС, по мнению американских дипломатов, направлены на ее отделение и представляют собой «опасные, безответственные и антидейтоновские действия, которые угрожают целостности, суверенитету и многонациональному характеру БиГ». Посольство предупредило, что речь идет о «ключевых интересах США», которые оно будет защищать, в том числе и через «привлечение к ответственности тех, кто подвергает эти интересы опасности».
Вслед за США со схожими заявлениями выступили посольство Великобритании и представительство ЕС в Сараево. «Неверно, что Республика Сербская может отделиться от БиГ или же существовать вне этого государства», — объявил британский посол Джулиан Рейли. А в представительстве Евросоюза добавили: «Не существует ни правовых, ни фактических, ни рациональных оснований для призывов к мирному разводу».
В осуществимости планов руководства РС сомневаются и эксперты. Они напоминают, что даже теоретически для «мирного развода» необходимо провести референдум и изменить конституцию БиГ, для чего потребуется поддержка двух третей депутатов парламента страны, включая представителей хорватов и бошняков-мусульман, а также согласие всех постоянных членов Совбеза ООН, что практически нереально.
«Идея Додика о мирном разводе абсолютно неосуществима. Отделение означало бы конец Республики Сербской, которая может существовать только внутри БиГ, что Дейтон толкует предельно ясно», — поясняет сербский внешнеполитический комментатор Бошко Якшич.
Тем не менее, несмотря на жесткие предупреждения Запада и предостережения экспертов, Милорад Додик не намерен отказываться от своих планов. Он рассчитывает на поддержку со стороны Сербии, в частности, на организуемом 8 июня «Соборе сербского народа». С этой целью президент РС встретился в минувшие выходные в Белграде с главой Сербии Александром Вучичем, который назвал встречу «отличной» и заверил: «Единство сербского народа будет твердо подтверждено».
Впрочем, это утверждение сербского лидера не означает, что Белград готов безоговорочно поддержать Милорада Додика. «Сложно сказать, как поступит в этой ситуации Вучич, — говорит Бошко Якшич.— Стоящий перед ним вызов слишком серьезен. Он не только грозит ухудшением обстановки в регионе, но и прямо толкает Сербию в изоляцию и к конфликту с Западом».