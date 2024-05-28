Главное, чтобы День взятия Бастилии впустую не прошел: В Молдове в День защиты детей правящая партия PAS вместо детского праздника проведет «марш в поддержку евроинтеграции»

Идею евроинтеграции в Молдове скоро каждый утюг будет озвучивать. Недалек тот день… Вот, оказывается. 1 июня, в День защиты детей, нас ждет масштабное евромероприятие. PAS организует в столице марш в поддержку европейской интеграции именно в День защиты детей.
Детишкам в их возрасте интерес до идей евроинтеграции, как шерифу до проблем индейцев. Им больше игры подавай. И правильно. Ну, вот почему, не организовать 1 июня в центре столицы вместо какого-то марша детские качели-карусели? С разными клоунами и ведущими? И все это сделать бесплатно?
Тогда было бы понятно, что дети у нас на первом месте, а это уже чисто европейские ценности. А так, прошагают по центру города (перекроют его, конечно!), прокричат какие-то кричалки про евроценности, зато потом будет чем отчитаться перед западными кураторами, вот, мол, мы сделали это! И будем делать!
Это пропаганда каких-то идей? Пропаганда. Кстати… Крамольная мысль пришла в голову. А вот если 1 июня какая-то оппозиционная партия захочет провести марш в поддержку ЕАЭС, идей идти в сторону Востока, стран СНГ, вести масштабную торговлю с бывшими советскими республиками? Как думаете, разрешат? Скажут же, что это дезинформация и, разумеется, «поддержка страны-агрессора»…
Ну, в таком случае, в календаре еще много дней, которые можно сделать «красными» и проводить евроинтеграционные марши. Кстати, вот идея провести такой же марш в поддержку европейской интеграции 1 сентября, в День знаний. А еще лучше 14 июля. Кто забыл или не знал, это день взятия Бастилии, национальный праздник Франции (Европа жеж!).
А так пропустим и будем, как герой Юрского в чудном фильме «Любовь и голуби» сетовать потом, листая отрывной календарь:
— День взятия Бастилии впустую прошел!