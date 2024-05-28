Главное, чтобы День взятия Бастилии впустую не прошел: В Молдове в День защиты детей правящая партия PAS вместо детского праздника проведет «марш в поддержку евроинтеграции»

Тогда было бы понятно, что дети у нас на первом месте, а это уже чисто европейские ценности. А так, прошагают по центру города (перекроют его, конечно!), прокричат какие-то кричалки про евроценности, зато потом будет чем отчитаться перед западными кураторами, вот, мол, мы сделали это! И будем делать!