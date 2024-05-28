Spiegel узнал об отказе Германии от планов вернуть призыв в армию

В 2011 году в Германии была отменена воинская обязанность, армия страны комплектуется на основе контрактов. Писториус в декабре 2023-го называл ошибкой отмену обязательной службы и говорил, что получил порядка 65 предложений по реорганизации бундесвера, в их числе были и идеи по воинской повинности. Глава Минобороны ссылался на пример Швеции, где с января восстановили гражданскую службу по призыву.