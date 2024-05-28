В ходе СВО погиб 31-летний житель Пермского края Михаил Архипов

Ранее сайт perm.aif.ru сообщал, что 28 мая в Юсьвинском округе простятся с 60-летним контрактником Сергеем Гордеевым, который погиб в бою. В Краснокамске в этот же день похоронят бойца Александра Лядова. А в посёлке Уральском Нытвенского округа 28 мая в последний путь проводят погибшего при выполнении боевого задания Руслана Муханова.