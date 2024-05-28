Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ходе СВО погиб 31-летний житель Пермского края Михаил Архипов

Его не стало 3 мая.

Источник: Администрация Александровского округа

Михаил Архипов из Пермского края погиб на СВО в возрасте 31 года, сообщили в администрации Александровского округа.

Прикамец скончался 3 мая. До своего дня рождения он не дожил всего 11 дней.

«Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего. Это невосполнимая утрата и общая скорбь. Вечная слава и вечная память герою!» — говорится в сообщении местных властей.

О дате похорон Михаила Архипова в администрации Александровского округа обещают сообщить дополнительно.

Ранее сайт perm.aif.ru сообщал, что 28 мая в Юсьвинском округе простятся с 60-летним контрактником Сергеем Гордеевым, который погиб в бою. В Краснокамске в этот же день похоронят бойца Александра Лядова. А в посёлке Уральском Нытвенского округа 28 мая в последний путь проводят погибшего при выполнении боевого задания Руслана Муханова.