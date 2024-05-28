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Посол Антонов отреагировал на слова Байдена о «победе» США над фашизмом

ВАШИНГТОН, 28 мая — РИА Новости. Власти США продолжают циничное принижение и даже дезавуирование решающей роли СССР в победе над фашизмом, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Источник: РИА "Новости"

Ранее президент США Джо Байден заявил, что во время Второй мировой войны американские солдаты спасли мир и освободили Европу, о роли СССР и других стран в победе над фашизмом американский лидер не упомянул. Он также заявил, что в разные периоды истории США американские солдаты «защитили независимость, сохранили союз, победили фашизм, создали сильные альянсы».

«Власти США продолжают курс на циничное принижение и даже дезавуирование решающей роли Советского Союза в сокрушении фашистов. Нет в мире ни одной страны, которая вынесла больше, чем мы в борьбе с гитлеровской Германией и ее сателлитами. Почти вся Европа сражалась против Красной Армии на фронтах Великой Отечественной войны», — сообщил глава российской дипмиссии.

Как отметил Антонов, риторика американских политиков «вывернута на потребу дня».

«Мы будем с этим бороться и не допустим искажения истории. Не дадим забыть, что наш народ положил на алтарь 27 миллионов жизней», — добавил посол.

дипломатия