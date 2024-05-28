Посол Антонов отреагировал на слова Байдена о «победе» США над фашизмом

«Власти США продолжают курс на циничное принижение и даже дезавуирование решающей роли Советского Союза в сокрушении фашистов. Нет в мире ни одной страны, которая вынесла больше, чем мы в борьбе с гитлеровской Германией и ее сателлитами. Почти вся Европа сражалась против Красной Армии на фронтах Великой Отечественной войны», — сообщил глава российской дипмиссии.