Мадуро считает, что США и ЕС не дали России заключить мирный договор с Украиной

КАРАКАС, 28 мая. /ТАСС/. США и Евросоюз не позволили два года назад заключить мирный договор России с Украиной и продолжают войну, чтобы оправдать доходы производителей оружия. Об этом заявил в понедельник президент Венесуэлы Николас Мадуро в еженедельной программе «С Мадуро плюс» телеканала Venezolana de Televisiоn.