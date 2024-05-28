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Мадуро считает, что США и ЕС не дали России заключить мирный договор с Украиной

Президент Венесуэлы подчеркнул, что война на Украине «продолжается, чтобы оправдать крупные доходы производителей вооружений».

Источник: AP 2023

КАРАКАС, 28 мая. /ТАСС/. США и Евросоюз не позволили два года назад заключить мирный договор России с Украиной и продолжают войну, чтобы оправдать доходы производителей оружия. Об этом заявил в понедельник президент Венесуэлы Николас Мадуро в еженедельной программе «С Мадуро плюс» телеканала Venezolana de Televisiоn.

«Проект договора был готов к подписанию, но правительство США и элиты Евросоюза отдали приказ не подписывать соглашение», — сказал он. Венесуэльский лидер отметил, что было принято решение «совершить интервенцию и победить Россию».

Он подчеркнул, что война на Украине «продолжается, чтобы оправдать крупные доходы производителей вооружений».