CNN: Израиль утверждает, что пожар в Рафахе произошел из-за возгорания топлива

НЬЮ-ЙОРК, 28 мая. /ТАСС/. Израильские власти заявили администрации президента США Джо Байдена, что использовали при ударе по городу Рафах на юге сектора Газа высокоточный боеприпас, однако его осколки подожгли резервуар с топливом, что привело к пожару в палаточном городке и большому числу жертв. Об этом проинформировал в понедельник телеканал CNN со ссылкой на представителя американских властей.
«Мы не можем это подтвердить, однако это то, что сообщили нам в Израиле», — сказал чиновник.
Отмечается, что США пока не смогли независимым способом подтвердить полученные сведения.
В ночь на 27 мая израильские военные нанесли по Рафаху удар, как минимум восемь ракет попали в палаточный лагерь в районе Телль-эс-Султан, разбитый рядом со складом Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ. В палаточном городке вспыхнул пожар. По последним данным, которые приводит палестинское агентство WAFA, в результате налета погибли не менее 40 человек, большинство жертв — женщины и дети. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что аппарат Генштаба по установлению фактов начал расследование обстоятельств гибели мирных жителей в районе удара в Рафахе.
Международный суд ООН принял 24 мая по иску ЮАР постановление, согласно которому Израиль должен прекратить наступление в Рафахе и любые другие действия, которые могут негативно отразиться на населении города. Инстанция также обязала израильскую сторону оставить открытым контрольно-пропускной пункт «Рафах» для оказания помощи палестинскому населению.