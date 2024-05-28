CNN: Израиль утверждает, что пожар в Рафахе произошел из-за возгорания топлива

В ночь на 27 мая израильские военные нанесли по Рафаху удар, как минимум восемь ракет попали в палаточный лагерь в районе Телль-эс-Султан, разбитый рядом со складом Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ. В палаточном городке вспыхнул пожар. По последним данным, которые приводит палестинское агентство WAFA, в результате налета погибли не менее 40 человек, большинство жертв — женщины и дети. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что аппарат Генштаба по установлению фактов начал расследование обстоятельств гибели мирных жителей в районе удара в Рафахе.