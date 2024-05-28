Экс-депутат Госдумы РФ Абалаков построил гостиницу в Новосибирске

Бывший депутат родился в 1959 году в селе Залесово Алтайского края. Он окончил Новосибирский электротехнический институт в 1982 году. После работы в атомной промышленности и приборостроении основал группу компаний F1. В 2005 году стал депутатом Новосибирского областного Совета депутатов, занимаясь вопросами строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В 2014 году стал депутатом Госдумы РФ от КПРФ.