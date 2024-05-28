Экс-депутат Госдумы РФ Абалаков построил гостиницу в Новосибирске

В Новосибирске выдали разрешение на эксплуатацию гостиницы с автостоянкой на улице Автогенной. Его получила ООО «Управляющая компания “Лигр”, конечным владельцем которой является бывший депутат Госдумы РФ Александр Абалаков, об этом сообщил РБК Новосибирск.
Гостиница расположена на участке площадью 3,99 тысяч кв. м. Ее построили на земле категории поселений. Здание из 13 этажей с 260 номерами и автостоянкой на 35 автомобилей.
В настоящее время Абалаков связан с 14 коммерческими организациями.
Бывший депутат родился в 1959 году в селе Залесово Алтайского края. Он окончил Новосибирский электротехнический институт в 1982 году. После работы в атомной промышленности и приборостроении основал группу компаний F1. В 2005 году стал депутатом Новосибирского областного Совета депутатов, занимаясь вопросами строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В 2014 году стал депутатом Госдумы РФ от КПРФ.
Напомним, в Новосибирске сдвинули сроки открытия гостиницы «Турист».