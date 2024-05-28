На СВО погиб бывший омский тренер Роман Литасов

Роман Литасов принимал участие в боевых действиях с самого начала СВО. Сначала он входил в состав формирования ЧВК «Вагнер», затем перешел в «Эспаньолу». Отмечен медалью «За Отвагу», а также медалями ЧВК «Вагнер».