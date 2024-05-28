На СВО погиб бывший омский тренер Роман Литасов

Телеграмм-канал воинского формирования «Эспаньола» сообщил о гибели бывшего фитнес-тренера и актера из Омска Романа Литасова. Он погиб 19 мая, 31 мая Роману исполнилось бы 36 лет.
— На переднем крае в ходе штурмовых наступательных действий, проводимых совместно с 98-й дивизией ВДВ, в Часове Яре погиб боец разведки группы «Ежи» 88 ДРШБ Эспаньола Роман Литасов, позывной «Литагор», — сообщили в телеграмм-канале «Эспаньолы».
Роман Литасов принимал участие в боевых действиях с самого начала СВО. Сначала он входил в состав формирования ЧВК «Вагнер», затем перешел в «Эспаньолу». Отмечен медалью «За Отвагу», а также медалями ЧВК «Вагнер».