«Все они ужасные»: в Киеве предупредили о грядущей катастрофе

На прошлой неделе украинский Forbes сообщил, что кабинет министров Украины планирует повысить в три раза «военный налог» и НДС.
«Те изменения, которые сейчас фигурируют, там я видел три основных момента. Первый момент — это увеличение военного сбора. Второе — это введение военного сбора для ФОП (аналог индивидуального предпринимателя. — ред.). Фактически, увеличение военного сбора с полутора процентов до пяти — для всех, а для ФОП — введение дополнительного, получается, военного сбора в пять процентов…», — сообщил Кущ.
Третий момент — это увеличение НДС в диапазоне от двух по пяти процентов, отметил экономист.
«Три основных пункта, и все они ужасные. Все они ужасные. Все они абсолютно катастрофические для экономики», — предупредил он.
По его мнению, остается единственная надежда, что украинские власти, «по старой практике» напугав общество жестким законопроектом, в качестве «милости» примут более мягкий вариант.
Как заявляла украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете Украины закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться «с протянутой рукой» к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.