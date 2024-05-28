«Все они ужасные»: в Киеве предупредили о грядущей катастрофе

«Те изменения, которые сейчас фигурируют, там я видел три основных момента. Первый момент — это увеличение военного сбора. Второе — это введение военного сбора для ФОП (аналог индивидуального предпринимателя. — ред.). Фактически, увеличение военного сбора с полутора процентов до пяти — для всех, а для ФОП — введение дополнительного, получается, военного сбора в пять процентов…», — сообщил Кущ.