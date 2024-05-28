Пекин призвал США не вмешиваться в морские споры Китая и третьих стран

В январе министр обороны Филиппин заявил о намерении усилить военную деятельность с США и их союзниками из-за якобы более «агрессивного» поведения Китая. По его словам, наращивание военных возможностей поможет вносить более эффективный вклад в региональную стабильность. Также в январе главы МИД Филиппин и Китая договорились развивать сотрудничество и спокойно решать инциденты в Южно-Китайском море, чтобы снизить напряженность в регионе. Однако уже в мае Филиппины выразили протест по поводу преследования, тарана, слежки и блокирования, опасных маневров, использования водометов и других агрессивных действий в отношении своих судов со стороны береговой охраны Китая у мелководья Скарборо.