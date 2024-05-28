Пекин призвал США не вмешиваться в морские споры Китая и третьих стран

Китай и США 24 мая провели в формате видеоконференции второй раунд двусторонних консультаций по морским вопросам. В консультациях приняли участие директор департамента по пограничным и морским делам МИД КНР Хун Лян и руководитель координационного управления госдепартамента США по Китаю Марк Ламберт.
Официальный сайт МИД КНР во вторник опубликовал сообщение по итогам переговоров. Ведомство отметило, что стороны в ходе консультаций обменялись мнениями о морской ситуации и связанных с нею вопросах, а также договорились поддерживать диалог и взаимодействие.
«(США) не должны вмешиваться в морские споры между Китаем и соседними странами, не должны создавать маленькие кружки с целью “использования моря для контроля над Китаем”, не должны подрывать региональный мир и стабильность», — говорится в сообщении.
Китайская сторона также выразила «серьезную обеспокоенность» провокациями США в окружающих Китай водах, призвала Вашингтон искренне уважать территориальный суверенитет, морские права и интересы КНР.
Отдельно Китай призвал США прекратить потворствовать силам, выступающим за «независимость Тайваня», подчеркнув, что принцип «одного Китая» является политической основой китайско-американских отношений.
Между Китаем, Филиппинами и другими странами региона ведется территориальный спор по поводу архипелага Спратли (Наньша) в Южно-Китайском море. Эти острова представляют ценность из-за богатых биоресурсов, стратегического расположения на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов, а также потенциальных запасов нефти и газа. Претензии Китая в Южно-Китайском море были обозначены на карте с девятью пунктирными линиями (также известны как «линия коровьего языка») в 1946 году. В 2016 году суд в Гааге признал недействительными претензии Пекина и удовлетворил протест Филиппин в отношении их исключительной экономической зоны. Пекин не участвовал в судебном разбирательстве.
Ситуация в регионе Южно-Китайского моря также часто осложняется из-за прохода военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут плавать везде, где это разрешает международное право.
В январе министр обороны Филиппин заявил о намерении усилить военную деятельность с США и их союзниками из-за якобы более «агрессивного» поведения Китая. По его словам, наращивание военных возможностей поможет вносить более эффективный вклад в региональную стабильность. Также в январе главы МИД Филиппин и Китая договорились развивать сотрудничество и спокойно решать инциденты в Южно-Китайском море, чтобы снизить напряженность в регионе. Однако уже в мае Филиппины выразили протест по поводу преследования, тарана, слежки и блокирования, опасных маневров, использования водометов и других агрессивных действий в отношении своих судов со стороны береговой охраны Китая у мелководья Скарборо.