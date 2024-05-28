Эксперты объяснили бессмысленность выступлений оппозиции в Ереване

«Любые политические процессы подобного рода могут быть успешными и привести к реализации намеченных целей только в том случае, если они сопровождаются расколом правящих элит. По состоянию на текущий момент я не вижу признаков раскола элит в Армении», — заявил политолог, эксперт по Южному Кавказу Андрей Арешев.