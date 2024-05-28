Эксперты объяснили бессмысленность выступлений оппозиции в Ереване

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сталкивается с самой серьезной за последние три года угрозой смещения с должности. Но и у оппозиционного архиепископа Баграта Галстаняна, по мнению экспертов, не много шансов сместить действующую власть.
«Любые политические процессы подобного рода могут быть успешными и привести к реализации намеченных целей только в том случае, если они сопровождаются расколом правящих элит. По состоянию на текущий момент я не вижу признаков раскола элит в Армении», — заявил политолог, эксперт по Южному Кавказу Андрей Арешев.
Он считает, что протестующих может остановить поддержка правительства Пашиняна странами Запада, в том числе Турцией и Азербайджаном. Об устойчивости власти в Армении на текущий момент говорил и заведующий сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов.
«И у архиепископа Баграта, и у людей, которые его поддерживают, и у других оппозиционных сил нет серьезной системной позитивной повестки. Они не могут ничего предложить армянскому обществу», — отметил он.
А отсутствие ярко выраженного лидера и повестки у оппозиции позволяют Пашиняну легко избавляться от политических оппонентов на дебатах, считают в экспертном сообществе.
Акции гражданского неповиновения начались ранним утром 27 мая в разных частях Армении. Митингующие под предводительством лидера оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископа Баграта Галстаняна заблокировали трассы Ереван — Аштарак и Ереван — Армавир, а также несколько улиц в столице. В частности, лидер протестного движения перекрыл дорогу транспорту на перекрестке улицы Абовяна и проспекта Саят-Нова, разместив там свой черный внедорожник.
Недовольство участники акций объяснили решением о делимитации границ с Азербайджаном. Оппозиция обвиняет Пашиняна в односторонней сдаче земель. При этом сам премьер считает решение необходимым, чтобы избежать нового конфликта.