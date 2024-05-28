На СВО скончался 36-летний Роман Бочкарёв из Пермского края

Житель Пермского края Роман Бочкарёв скончался на СВО в возрасте 36 лет, рассказали в администрации Александровского округа.
«Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего. Это невосполнимая утрата и общая скорбь. Вечная слава и вечная память герою!» — говорится в сообщении местных властей.
В комментариях к посту о гибели военнослужащего друзья и знакомые Романа признаются, что до последнего момента надеялись, что он жив.
«Ужасно и печально слышать о смерти Ромы. Верили, что просто там нет связи. Мои самые глубокие и искренние соболезнования маме и детям Романа», — пишет жительница посёлка Яйвы Александроского округа Елена.
Романа Бочкарёва не стало 10 апреля. О дате прощания с ним местная администрация обещает сообщить дополнительно.