В правительстве Приморья появится первый вице-премьер: кто займет новую должность

В правительстве Приморья продолжают настройку системы управления. Депутатам Заксобрания (ЗС ПК) предлагают ввести должность первого вице-премьера правительства региона — для этого потребуется скорректировать устав. На этой неделе инициативу рассмотрят профильный комитет и парламент на очередном заседании. Как стало известно ИА PrimaMedia, на новую должность рассматривается зампред по строительству и ЖКХ Виталий Блоцкий.
Поступившим в ЗС проектом закона предлагается дополнить состав регионального кабмина должностью первый заместитель председателя правительства Приморского края. В связи с введением новой должности в законодательство также будут внесены правки юридико-технического характера.
Необходимость введения должности первого среди других зампредов объясняется совершенствованием системы управления.
В пояснительной записке уточняется, что изменения проводятся в пределах финансирования, предусмотренного на 2024 год. Соответственно, новые расходы в связи с появлением первого вице-премьера не планируются.
По информации источников ИА PrimaMedia, близких к правительству региона, основным кандидатом на должность первого зампреда является Виталий Блоцкий. Он работает в правительстве Приморья с 2019 года. С лета 2020 года по октябрь 2022 года г-н Блоцкий возглавлял региональный Минстрой, а в обновленном после прошлогодних выборов губернатора правительстве пошел на повышение — возглавил министерство ЖКХ и стал курировать данное направление в качестве зампреда.
В этом году полномочия Виталия Блоцкого расширились. Ему перешла часть зон ответственности зампреда Ольги Иванниковой, изначально курировавшей комплексное развитие территорий и строительство. Теперь в ведении Блоцкого не только ЖКХ и тарифообразование, но также Минстрой, газоснабжение и энергетика, Госжилконтроль, Госстройнадзор и Госжилинспекция.