В правительстве Приморья появится первый вице-премьер: кто займет новую должность

По информации источников ИА PrimaMedia, близких к правительству региона, основным кандидатом на должность первого зампреда является Виталий Блоцкий. Он работает в правительстве Приморья с 2019 года. С лета 2020 года по октябрь 2022 года г-н Блоцкий возглавлял региональный Минстрой, а в обновленном после прошлогодних выборов губернатора правительстве пошел на повышение — возглавил министерство ЖКХ и стал курировать данное направление в качестве зампреда.