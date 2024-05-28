Глава Башкирии прибыл с делегацией в Узбекистан

Глава Башкирии Радий Хабиров накануне, 27 мая, посетил форум в Узбекистане. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях. По его словам, сейчас в Ташкенте проходит Совет регионов Узбекистана и Российской Федерации.
— Сюда приехали порядка 30 глав регионов. Очень тепло нас встречают. Но главное — не просто тепло, а очень деловито. Мы отсюда везем достаточно большое количество контрактов, — отметил он.
Радий Хабиров также добавил, что пообещал премьер-министру Узбекистана, что конкретные объекты появятся, как в Башкирии, так и у них. Руководитель региона напоследок сообщил, что в этом году в Уфе пройдет форум регионов России и Казахстана.