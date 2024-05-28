Жен Макрона и Штайнмайера сфотографировали смеющимися на мемориале

Макрон находится в Германию с первым за долгие годы государственным визитом. До этого он посещал ФРГ лишь с рабочими поездками, а последний раз глава Пятой республики приезжал в Германию с высшим по дипломатическому протоколу визитом в 2000 году, в период президентства Жака Ширака.