Жен Макрона и Штайнмайера сфотографировали смеющимися на мемориале

На это обратили внимание Daily Mail и Bild, а снимок сделала фотограф Reuters Лиса Йоханссен.
Они сопровождали своих супругов президента франции Эмманюэля Макрона и Франка-Вальтер Штайнмайера на церемонию возложения венков к мемориалу, посвященному погибшим от рук нацистов во время Второй мировой войны евреям.
Макрон находится в Германию с первым за долгие годы государственным визитом. До этого он посещал ФРГ лишь с рабочими поездками, а последний раз глава Пятой республики приезжал в Германию с высшим по дипломатическому протоколу визитом в 2000 году, в период президентства Жака Ширака.