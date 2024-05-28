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Жен Макрона и Штайнмайера сфотографировали смеющимися на мемориале

Первых леди Германии и Франции Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер сфотографировали смеющимися на мемориале памяти жертв Холокоста в Берлине, который расположен в районе Бранденбургских ворот.

Источник: AFP 2023

На это обратили внимание Daily Mail и Bild, а снимок сделала фотограф Reuters Лиса Йоханссен.

Они сопровождали своих супругов президента франции Эмманюэля Макрона и Франка-Вальтер Штайнмайера на церемонию возложения венков к мемориалу, посвященному погибшим от рук нацистов во время Второй мировой войны евреям.

Макрон находится в Германию с первым за долгие годы государственным визитом. До этого он посещал ФРГ лишь с рабочими поездками, а последний раз глава Пятой республики приезжал в Германию с высшим по дипломатическому протоколу визитом в 2000 году, в период президентства Жака Ширака.