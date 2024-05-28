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В Пермском крае простятся с погибшим на СВО 60-летним Сергеем Гордеевым

Военнослужащий погиб при выполнении задач 20 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Юсьвинского муниципального округа сообщила о гибели в ходе специальной военной операции своего земляка Сергея Гордеева. Ему было 60 лет.

Сергей Гордеев родился в деревне Асаново, учился в Юсьвинской школе. После чего окончил Кудымкарское медицинское училище по специальности фельдшер. Работал в разных больницах, а в последнее время работал в частных охранных предприятиях.

На СВО отправился добровольцем в октябре прошлого года. В декабре был ранен, находился в госпитале. После лечения снова ушел в зону боевых действий. Погиб 20 апреля этого года. Церемония прощания с бойцом состоится 28 мая в Юсьвинском КДЦ. Начало в 12.00.