В Пермском крае простятся с погибшим на СВО 60-летним Сергеем Гордеевым

Администрация Юсьвинского муниципального округа сообщила о гибели в ходе специальной военной операции своего земляка Сергея Гордеева. Ему было 60 лет.
Сергей Гордеев родился в деревне Асаново, учился в Юсьвинской школе. После чего окончил Кудымкарское медицинское училище по специальности фельдшер. Работал в разных больницах, а в последнее время работал в частных охранных предприятиях.
На СВО отправился добровольцем в октябре прошлого года. В декабре был ранен, находился в госпитале. После лечения снова ушел в зону боевых действий. Погиб 20 апреля этого года. Церемония прощания с бойцом состоится 28 мая в Юсьвинском КДЦ. Начало в 12.00.