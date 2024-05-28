В Пермском крае простятся с погибшим на СВО 60-летним Сергеем Гордеевым

На СВО отправился добровольцем в октябре прошлого года. В декабре был ранен, находился в госпитале. После лечения снова ушел в зону боевых действий. Погиб 20 апреля этого года. Церемония прощания с бойцом состоится 28 мая в Юсьвинском КДЦ. Начало в 12.00.