Губернатор определился с партией

Предложение баллотироваться на второй губернаторский срок от ЕР Александр Беглов получил на встрече председателя партии Дмитрия Медведева с жителями Петербурга, сообщили в официальном Telegram-канале ЕР.
«Чтобы управлять Санкт-Петербургом, нужны соответствующие навыки, и Александр Дмитриевич [Беглов] обладает ими всецело. Поэтому как председатель партии считаю правильным поддержать его кандидатуру на выборах. Просил бы региональное отделение партии поддержать его кандидатуру на конференции», — заявил господин Медведев.
Александр Беглов предложение от партийцев принял «с большой гордостью» и заявил, что вместе с партией будет решать задачи в области демографии, семейной политики, науки и технологий, «реализовывать стратегические проекты по развитию города и вместе строить мегаполис XXI века».
О намерениях баллотироваться на второй срок Александр Беглов заявил в конце апреля после личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам губернатора, глава государства поддержал его желание пойти на выборы, добавив, что «прежде всего это выбор жителей».
Ранее «Ъ» писал, что подготовка к переизбранию господина Беглова и создание его неформального предвыборного штаба уже начались. Политологи предполагают, что возглавить такой избирательный штаб может спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский. Одним из организаторов кампании по переизбранию градоначальника на новый срок, по мнению экспертов, может стать Александр Серавин, который в начале мая приступил к работе в качестве советника спикера городского парламента.
В губернаторских выборах 2019 года Александр Беглов участвовал в статусе самовыдвиженца. Тогда он одержал победу, набрав 64,43% голосов. Его конкуренты: Надежда Тихонова от «Справедливой России» — 16,84%, Михаил Амосов от «Гражданской платформы» — 16,03%. Итоговая явка на выборах губернатора составила 30,07% — 1,147 млн человек.
Решение Александра Беглова выдвигаться от партии совпадает с общероссийской тенденцией. Как ранее сообщал «Ъ», в последние годы главы регионов используют самовыдвижение все реже. В 2023 году все губернаторы (кроме двух членов КПРФ) были выдвинуты единороссами, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин, ранее баллотировавшийся только самостоятельно.
Тенденция баллотироваться от партии власти, по мнению вице-президента Российской ассоциации политических консультантов Петра Быстрова, связана с эффектом сплочения вокруг национального лидера и серьезным ростом рейтинга ЕР. А также с уверенностью политтехнологов Александра Беглова, что выдвижение от партии не ухудшит его политические позиции и не помешает в достижении победного результата.
Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников отмечает, что в 2019 году, когда рейтинги ЕР упали, было выгоднее выдвигаться в качестве самовыдвиженца. «В 2024-м никаких проблем с “Единой Россией” нет. У нее очень высокие рейтинги — выше, чем у всех остальных партий. Сейчас выдвижение от “Единой России” — это участие в федеральной повестке на уровне партии власти», — прокомментировал господин Солонников.
Политический психолог Александр Конфисахор полагает, что, баллотируясь от партии, Александр Беглов упрощает себе процесс: теперь ему не нужно будет собирать подписи избирателей.
Политологи отмечают, что серьезных причин для падения рейтинга ЕР в ближайшее время нет. При этом причин для его роста также нет.
Рейтинг ЕР по всей стране резко упал в середине 2018 года: в конце мая, по данным ВЦИОМ, уровень ее популярности достигал 49,3%, а уже к концу июля сократился до 38,7%. Поддержка власти снизилась на фоне пенсионной реформы. 16 июня правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин с 60 до 65 лет и для женщин с 55 до 60 лет. Рейтинг на уровне 30−36% партия сохраняла в течение двух лет. В 2021 году, когда в России проходили выборы в Госдуму, а в Петербурге выборы в ЗакС, уровень поддержки достиг рекордного минимума и колебался в пределах 27−30%. Падение показателей сказалось и на результатах голосования: в Госдуме в 2021-м ЕР получила 324 мандата из 450 (в 2016-м было 346), в ЗакСе Петербурга — 29 из 50 (в 2016-м было 36).
Рейтинги партии пошли вверх после 24 февраля 2022 года, когда Россия начала специальную военную операцию на территории Украины. Согласно данным ВЦИОМ, поддержка за неделю увеличилась с 30,3% до 36%. На 19 мая уровень одобрения партии власти составляет 40,2%.