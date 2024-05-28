Губернатор определился с партией

Рейтинг ЕР по всей стране резко упал в середине 2018 года: в конце мая, по данным ВЦИОМ, уровень ее популярности достигал 49,3%, а уже к концу июля сократился до 38,7%. Поддержка власти снизилась на фоне пенсионной реформы. 16 июня правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин с 60 до 65 лет и для женщин с 55 до 60 лет. Рейтинг на уровне 30−36% партия сохраняла в течение двух лет. В 2021 году, когда в России проходили выборы в Госдуму, а в Петербурге выборы в ЗакС, уровень поддержки достиг рекордного минимума и колебался в пределах 27−30%. Падение показателей сказалось и на результатах голосования: в Госдуме в 2021-м ЕР получила 324 мандата из 450 (в 2016-м было 346), в ЗакСе Петербурга — 29 из 50 (в 2016-м было 36).