Единороссы сделали первый ход

«Я впечатлен результатом и благодарен людям, которые меня поддержали. Оказалось, что действительно много моих знакомых живут в этом округе. Поразило, что тематика, с которой я шел к людям, честный рассказ о том, что происходит в зоне СВО и смысл проведения спецоперации, откликаются в их сердцах. Мы думаем и чувствуем в унисон, это важно», — сказал в связи со своей победой в праймериз Александр Малькевич.