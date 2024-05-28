Единороссы сделали первый ход

Довыборы на должность депутата Законодательного собрания по 18-му одномандатному округу пройдут в сентябре, как и муниципальная и губернаторская кампании. Одно из депутатских кресел в ЗакСе освободилось около года назад: парламент покинул Алексей Далматов, объяснивший отставку семейными обстоятельствами.
Среди заявившихся на предварительное голосование, кроме медиаменеджера и члена Общественной палаты России Александра Малькевича, были представители бизнеса, Смольного, сферы образования и участники СВО. Среди них сотрудница Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения Юлия Бен Реджеб, гендиректор ООО «Технотренд» Ольга Нозикова, специалист комитета по здравоохранению Константин Листов, машинист электропоезда и участник боевых действий на Украине Вячеслав Моргунов. Последний следовал за господином Малькевичем следом и занял второе место с 660 голосами. Остальные набрали от 288 до 491 голоса. Советник губернатора получил на праймериз 3,7 тыс. голосов.
«Я впечатлен результатом и благодарен людям, которые меня поддержали. Оказалось, что действительно много моих знакомых живут в этом округе. Поразило, что тематика, с которой я шел к людям, честный рассказ о том, что происходит в зоне СВО и смысл проведения спецоперации, откликаются в их сердцах. Мы думаем и чувствуем в унисон, это важно», — сказал в связи со своей победой в праймериз Александр Малькевич.
Если удастся получить депутатский мандат, бывший гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» планирует заниматься вопросами, связанными с боевыми действиями на Украине. В первую очередь, по его словам, деятельность будет касаться ресоциализации бойцов.
Александр Малькевич начинал свою карьеру корреспондентом в городских газетах. В 2002 году стал заместителем главы комитета по печати. Позже вновь вернулся в журналистику уже на руководящие должности. В том числе он возглавил интернет-издание USA Really, которое связывали со структурами бизнесмена Евгения Пригожина. В 2021 году стал гендиректором телеканала «Санкт-Петербург», а в 2023 — советником губернатора Александра Беглова по работе с новыми регионами. За работу в «дочке» РИА «ФАН», входящего в группу «Патриот» господина Пригожина, внесен в санкционные списки США, Великобритании, Украины и ряда других стран.
Об участии в довыборах в ЗакС пока официально заявила лишь «Единая Россия». Другие партии также готовятся принять участие в голосовании, однако определенности они пока не достигли.
Первый секретарь горкома КПРФ Роман Кононенко рассказал, что партия планирует выдвинуть на выборы в Законодательное собрание депутата муниципального совета МО «Ульянка» Александра Михайлова. «Его кандидатуру пока партийные органы официально не одобрили. Но пока у нас одна кандидатура, один желающий», — сообщил господин Кононенко.
В партии «Яблоко» ожидают объявления о начале избирательной кампании. По словам депутата ЗакСа Бориса Вишневского (признан Минюстом РФ иностранным агентом), обсуждение на этот счет ведется, однако решения пока нет. Оно будет принято на заседании бюро партии уже после того, как власти Петербурга объявят о выборах.
Аналогичная ситуация — в партии «Новые люди». Секретарь петербургского отделения партии Анастасия Васильева уточнила, что вопрос кандидатуры пока обсуждается, а официального сообщения от них стоит ждать лишь через месяц.
Глава петербургского отделения «Справедливой России — За правду» Надежда Тихонова также заявила, что решение будет принято в июне. «У нас будет конференция. Пока мы еще думаем. Где-то в середине июня (будет объявлена кандидатура.— “Ъ-СПб)”, — поделилась политик.
С кандидатом не определись и в ЛДПР, рассказал координатор местного отделения партии Павел Иткин.
Интересно, что в начале 2024 года местные СМИ предполагали, что в довыборах в ЗакС будут участвовать сильные, по мнению членов «Единой России», кандидаты. Среди них Надежда Тихонова, которая уже заявила о намерении баллотироваться на пост губернатора региона, а также экс-депутат Заксобрания по тому же округу — Сергей Никешин. По данным СМИ, именно из-за их потенциального появления на довыборах партия власти искала кандидата, который будет способен противостоять им, и выбор якобы пал на господина Малькевича.