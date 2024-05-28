Лукашенко поздравил президента Эфиопии с Днем установления мира и демократии

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Федеративной Демократической Республики Эфиопия Сахле-Ворк Зевде и всех жителей этой страны с Днем установления мира и демократии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.