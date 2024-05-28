Лукашенко поздравил президента Эфиопии с Днем установления мира и демократии

«Ваша страна с ее богатой культурой и древней историей заслуженно пользуется уважением международного сообщества, активно участвует в процессах панафриканской интеграции и расширяет свое участие в новых международных форматах», — отметил глава государства.
Президент выразил твердую уверенность, что Беларуси и Эфиопии необходимо более активно реализовывать существующий потенциал сотрудничества в сельском хозяйстве, промышленной кооперации, обеспечении продовольственной безопасности, создании совместных предприятий, в том числе для производства высокотехнологичного оборудования, взаимодействия в областях медицины и фармацевтики, образования, культуры, туризма, включая расширение географии авиационного сообщения между двумя странами.
Александр Лукашенко пожелал президенту Эфиопии крепкого здоровья, успехов и благополучия, а гражданам Эфиопии — мира, солидарности и прогресса.