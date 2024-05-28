Лукашенко: пограничная служба эффективно решает задачи по охране Государственной границы Беларуси



«Желаю всему личному составу и вашим семьям, ветеранам органов пограничной службы мирного неба, счастья, благополучия и новых достижений в службе на благо нашей Родины», — пожелал Александр Лукашенко.



Поздравление президента Беларуси с Днем пограничника



Президент Республики Беларусь



Командованию, личному составу, ветеранам органов пограничной службы Республики Беларусь



Уважаемые товарищи!



Поздравляю с профессиональным праздником — Днем пограничника.



Неприкосновенность рубежей для государства — важнейшее условие сохранения его суверенитета, независимости и территориальной целостности, а их защита — дело чести, патриотический долг и особая ответственность перед народом для каждого воина в зеленой фуражке.



В нашей стране создана современная, мобильная, хорошо оснащенная, профессиональная пограничная служба, которая ежедневно оперативно реагирует на все внешние вызовы и угрозы, эффективно решая задачи по охране Государственной границы Республики Беларусь и обеспечению национальной безопасности.



Накануне празднования 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков мы особо славим героев Великой Отечественной войны. Бережно храним память о стойкости и мужестве пограничников, первыми вставших на пути врага и отдавших свои жизни за наше светлое будущее. И так должно быть всегда.



Убежден, что вы сегодня имеете все необходимые знания, умения и средства, чтобы при любых условиях дать жесткий отпор нарушителям нашей границы и надежно защитить мир на родной земле.



Особые слова благодарности и пожелания здоровья и долголетия ветеранам, посвятившим лучшие годы жизни защите рубежей Отечества.



Желаю всему личному составу и вашим семьям, ветеранам органов пограничной службы мирного неба, счастья, благополучия и новых достижений в службе на благо нашей Родины.



Александр Лукашенко



28 мая 2024 года.