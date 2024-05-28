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Лукашенко: пограничная служба эффективно решает задачи по охране Государственной границы Беларуси

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил командование, личный состав, ветеранов органов пограничной службы Республики Беларусь с профессиональным праздником — Днем пограничника. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: AP 2023

«Неприкосновенность рубежей для государства — важнейшее условие сохранения его суверенитета, независимости и территориальной целостности, а их защита — дело чести, патриотический долг и особая ответственность перед народом для каждого воина в зеленой фуражке», — говорится в поздравлении.

Глава государства отметил: «В нашей стране создана современная, мобильная, хорошо оснащенная, профессиональная пограничная служба, которая ежедневно оперативно реагирует на все внешние вызовы и угрозы, эффективно решая задачи по охране Государственной границы Республики Беларусь и обеспечению национальной безопасности».

«Накануне празднования 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков мы особо славим героев Великой Отечественной войны. Бережно храним память о стойкости и мужестве пограничников, первыми вставших на пути врага и отдавших свои жизни за наше светлое будущее. И так должно быть всегда. Убежден, что вы сегодня имеете все необходимые знания, умения и средства, чтобы при любых условиях дать жесткий отпор нарушителям нашей границы и надежно защитить мир на родной земле. Особые слова благодарности и пожелания здоровья и долголетия ветеранам, посвятившим лучшие годы жизни защите рубежей Отечества».

подчеркнул президент Беларуси


«Желаю всему личному составу и вашим семьям, ветеранам органов пограничной службы мирного неба, счастья, благополучия и новых достижений в службе на благо нашей Родины», — пожелал Александр Лукашенко.

Поздравление президента Беларуси с Днем пограничника

Президент Республики Беларусь

Командованию, личному составу, ветеранам органов пограничной службы Республики Беларусь

Уважаемые товарищи!

Поздравляю с профессиональным праздником — Днем пограничника.

Неприкосновенность рубежей для государства — важнейшее условие сохранения его суверенитета, независимости и территориальной целостности, а их защита — дело чести, патриотический долг и особая ответственность перед народом для каждого воина в зеленой фуражке.

В нашей стране создана современная, мобильная, хорошо оснащенная, профессиональная пограничная служба, которая ежедневно оперативно реагирует на все внешние вызовы и угрозы, эффективно решая задачи по охране Государственной границы Республики Беларусь и обеспечению национальной безопасности.

Накануне празднования 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков мы особо славим героев Великой Отечественной войны. Бережно храним память о стойкости и мужестве пограничников, первыми вставших на пути врага и отдавших свои жизни за наше светлое будущее. И так должно быть всегда.

Убежден, что вы сегодня имеете все необходимые знания, умения и средства, чтобы при любых условиях дать жесткий отпор нарушителям нашей границы и надежно защитить мир на родной земле.

Особые слова благодарности и пожелания здоровья и долголетия ветеранам, посвятившим лучшие годы жизни защите рубежей Отечества.

Желаю всему личному составу и вашим семьям, ветеранам органов пограничной службы мирного неба, счастья, благополучия и новых достижений в службе на благо нашей Родины.

Александр Лукашенко

28 мая 2024 года.

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