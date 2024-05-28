Участники госзакупок в Беларуси не должны быть причастны к экстремизму

МИНСК, 28 мая — Sputnik. Белорусское правительство приняло решение установить дополнительные требования к участникам процедур государственных закупок, это предусмотрено постановлением Совмина № 371 от 23 мая, которое официально опубликовано во вторник на Национальном правовом интернет-портале.
Этим документом вносятся корректировки в постановление правительства о госзакупках. В соответствии с этими изменениями, к участникам процедур госзакупок, независимо от предмета государственной закупки, устанавливаются доптребования.
В частности, в постановлении говорится, что физлицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должно быть включено в перечень граждан, которые причастны к экстремистской деятельности.
Также юридическое или физическое лицо, в том числе ИП, не должно быть включено в перечень организаций и физлиц, причастных к террористической деятельности, а также в список организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности.