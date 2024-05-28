Делегация из Китая встретилась с администрацией Иркутска

На встрече прозвучало предложение создать международный механизм взаимодействия бизнес-сообществ и предприятий, для их расширения, поддержки и развития. Также было отмечено, что в школах Китая уже изучают русский язык вместо английского. В завершении делегатов пригласили на мероприятия, посвященные Дню города Иркутска 1 июня.