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Делегация из Китая встретилась с администрацией Иркутска

Стороны обсудили сотрудничество в сфере малого бизнеса.

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

Встреча с китайской делегацией аймака Хинган прошла в администрации Иркутска. Стороны обсудили вопросы сотрудничества между странами в сфере малого бизнеса. Было отмечено, что отношения Китая и Приангарья имеют особый характер из-за географического соседства. Об этом рассказали в пресс-службе администрации областной столицы.

— Хотим усилить взаимодействие в сферах образования, сельского хозяйства и животноводства. Интересен экономический, торговый и культурный обмен, важно продолжать укреплять дружеские отношения между Россией и Китаем, — сказал заместитель главы аймака Хинган господин Сунь Шутао.

На встрече прозвучало предложение создать международный механизм взаимодействия бизнес-сообществ и предприятий, для их расширения, поддержки и развития. Также было отмечено, что в школах Китая уже изучают русский язык вместо английского. В завершении делегатов пригласили на мероприятия, посвященные Дню города Иркутска 1 июня.