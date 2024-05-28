Правительство отказалось закрывать Ельцин Центр в Екатеринбурге

В кабмине посчитали, что после ухода президента в отставку остается масса исторических материалов, которые «становятся его наследием, сохранение и изучение которого способствует пониманию исторического пути развития России, ее места в современном мире, условий формирования и развития российской государственности». Как пишет «Коммерсантъ», сославшись на это обстоятельство, в правительстве посчитали, что закрытие Ельцин Центра противоречит принципам исторической правды и преемственности.
Авторы законопроекта предлагали распространять действие Федерального закона «О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий» только на первых лиц нашей страны, которые ушли в отставку после 1 января 2000 года. Таким образом, распространяться он будет только на Дмитрия Медведева (он возглавлял РФ в 2008 — 2012 гг.) и Владимира Путина (юридически исполнение его полномочий на посту президента один раз прекращалось в 2008 году после избрания главой государства Медведева).
Напомним, Ельцин Центр — это общественная, культурная и образовательная организация, открытая в Екатеринбурге в 2015 году. Она была создана в соответствии с законом «О центрах исторического наследия президентов РФ, прекративших исполнение своих полномочий» для сохранения, изучения и публичного представления наследия первого президента РФ Бориса Ельцина. Учредителем выступает администрация президента РФ, ее действующий глава Антон Вайно возглавляет попечительский совет. Уже несколько лет ведутся ожесточенные дискуссии по поводу существования Ельцин Центра. По мнению целого ряда комментаторов, в том числе актера и режиссера Никиты Михалкова, телеведущего Владимира Соловьева и лидера КПРФ Геннадия Зюганова, Ельцин Центр следует ликвидировать.