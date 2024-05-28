Правительство отказалось закрывать Ельцин Центр в Екатеринбурге

Напомним, Ельцин Центр — это общественная, культурная и образовательная организация, открытая в Екатеринбурге в 2015 году. Она была создана в соответствии с законом «О центрах исторического наследия президентов РФ, прекративших исполнение своих полномочий» для сохранения, изучения и публичного представления наследия первого президента РФ Бориса Ельцина. Учредителем выступает администрация президента РФ, ее действующий глава Антон Вайно возглавляет попечительский совет. Уже несколько лет ведутся ожесточенные дискуссии по поводу существования Ельцин Центра. По мнению целого ряда комментаторов, в том числе актера и режиссера Никиты Михалкова, телеведущего Владимира Соловьева и лидера КПРФ Геннадия Зюганова, Ельцин Центр следует ликвидировать.