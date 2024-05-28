Красноярский край и Узбекистан усиливают партнерство

«Повестка дня Совета регионов весьма обширна, она включает актуальные темы, такие как углубление промышленной кооперации, сотрудничество в сфере сельского хозяйства, внедрение инноваций и цифровые технологии. В общей сложности 78 из 89 субъектов Российской Федерации осуществляют взаимовыгодное партнёрство с узбекскими областями. Именно благодаря таким прямым контактам, активным и инициативным совместным усилиям регионов и властей, управленческих команд регионов, деловых кругов сотрудничество России и Узбекистана наполняется конкретным содержанием, вовлекает всё больше участников», — сказал Владимир Путин.