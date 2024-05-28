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Красноярский край и Узбекистан усиливают партнерство

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков в составе делегации от России совершил рабочую поездку в Узбекистан.

Источник: Правительство Красноярского края

В Ташкенте Михаил Котюков принял участие в центральном мероприятии госвизита — Совете регионов Российской Федерации и Республики Узбекистан.

Международное мероприятие открыли президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

«Повестка дня Совета регионов весьма обширна, она включает актуальные темы, такие как углубление промышленной кооперации, сотрудничество в сфере сельского хозяйства, внедрение инноваций и цифровые технологии. В общей сложности 78 из 89 субъектов Российской Федерации осуществляют взаимовыгодное партнёрство с узбекскими областями. Именно благодаря таким прямым контактам, активным и инициативным совместным усилиям регионов и властей, управленческих команд регионов, деловых кругов сотрудничество России и Узбекистана наполняется конкретным содержанием, вовлекает всё больше участников», — сказал Владимир Путин.

В ходе визита состоялись встречи делегации края с официальными лицами Узбекистана. В частности, на рабочей встрече премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов и Губернатор Красноярского края Михаил Котюков обсудили возможности развития сотрудничества в сфере взаимных поставок продукции, промышленной кооперации, туризма и образования.

«Красноярский край с регионами Узбекистана связывают давние дружеские отношения. Десятки наших предприятий работают с узбекскими партнерами. Поэтому мы заинтересованы в наращивании взаимного товарооборота и активном развитии промышленной кооперации», — подчеркнул Михаил Котюков.