В Башкирии ищут решение проблемы денежных расчетов с Турцией

«К примеру, можно открыть счет в иностранном банке, но и в этом случае некоторые предприятия не принимают платежи от российских компаний. Суммы до миллиона рублей вынуждены отправлять едва ли не наличными через курьеров. Не всегда помогает форма расчетов через зарубежного финансового агента, расположенного, например, в Киргизии. Пробовали использовать такую схему: транш отправляется сначала в Киргизию, оттуда — в Эмираты, потом — в Турцию. Но и тут платеж проходит не всегда. Плюс все эти способы ведут к удорожанию продукции и создают логистические сложности».