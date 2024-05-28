В Башкирии ищут решение проблемы денежных расчетов с Турцией

Глава Башкортостана Радий Хабиров отметил, что с Турцией у республики сложились добрые, крепкие взаимоотношения и есть желание пойти по пути более глубокой промышленной кооперации.
«Ряд предприятий Турецкой Республики уже работают у нас. Кто-то пока в начале своей деятельности, а у кого-то уже есть серьезные наработки. Так, с турецким холдингом “Лимак” мы недавно завершили большой проект по строительству Восточного выезда из Уфы. Объем инвестиций составил 40 млрд рублей. Сейчас прорабатываем еще один инфраструктурный проект, в котором могли бы принять участие турецкие строители».
Также глава Башкирии отметил, что в республике созданы все необходимые условия для дальнейшего развития взаимоотношений. Радий Хабиров выразил надежду, что в рамках инвестсабантуя «Зауралье» появятся новые инициативы и решения.
По словам министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргариты Болычевой, по итогам первого квартала текущего года внешнеторговый оборот Башкортостана с Турцией вырос на 1,7%. При этом товарооборот между данными республиками на 89,9% представлен экспортом башкортостанских товаров.
«Вопреки санкционному давлению мы продолжаем развивать партнерские отношения с дружественными странами. По итогам первого квартала текущего года контрагентами региона стали 85 стран, что на 3,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Очень теплые отношения у нас сложились с Турцией, в этой стране есть представительство Республики Башкортостан».
На сессии присутствовали представители Ассоциации российско-турецких предпринимателей, в которую входят порядка 200 турецких компаний, чьи инвестиции в экономику России составили 13 млрд рублей. Президент руководящего совета Ассоциации Эрдем Аджай отметил высокий уровень организации Всероссийского инвестсабантуя «Зауралье» и назвал его отличной площадкой для презентации экономического потенциала региона, в том числе для возможных зарубежных инвесторов.
«Товарооборот между Турцией и Башкортостаном стабильно растет. У вас в республике успешно работают турецкие компании “Эфес”, “Русджам”, “Лимак”. Ваш представитель многое делает для укрепления взаимодействия наших предпринимателей, продвижения продукции Башкортостана на рынок Турции и наоборот».
Он выразил уверенность, что это только начало пути и впереди еще будет много совместных проектов. Торговый представитель России в Турции Айдар Гашигуллин рассказал, как бизнес из Башкортостана выходит на рынок Турции и в жесткой конкурентной борьбе занимает свою нишу. Например, компания «Метта» запустила в Турции фабрику по производству эргономичных кресел, несмотря на высокую конкуренцию в этой сфере.
«На наших глазах формируется новая реальность, которая подталкивает нас к поиску новых средств сотрудничества. Правительству республики огромное спасибо за внимание к российско-турецким отношениям. Именно такие мероприятия в реализации достигнутых договоренностей вносят вклад в фундамент многопланового взаимодействия России и Турции. Сотрудничество между нашими странами имеет большой потенциал, что подтверждается заключенными контрактами. Сегодняшнее мероприятие способствует расширению взаимодействия».
Вице-премьер Правительства РБ, министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов выразил надежду на увеличение связей двух сторон в области сельского хозяйства.
— В первую очередь мы говорим о поставках семян, мукомольного оборудования, запасных частей на технику европейского производства. В этом году первый раз используем турецкие гибриды в производстве подсолнечника, далее планируем пройти сертификацию, размножать их и продавать в другие регионы. Через два года в России будет запрещен завоз семян иностранной селекции, поэтому предлагаем турецким партнерам максимально занять эту долю рынка, а мы предоставим им лучшие условия, — отметил Фазрахманов.
Делегаты из Турции подчеркнули, что их бизнесмены очень доверительно относятся к России и всегда готовы строить взаимовыгодные отношения. В этой связи Маргарита Болычева заметила, что из-за санкций стали почти невозможными взаимные денежные расчеты между странами. И от этого особенно страдает малый бизнес.
Тему поддержал эксперт по международным финансам, председатель Комитета по криптовалютам и цифровым активам Ассоциации «Опора России» в РБ Вадим Валеев. По его словам, из-за санкций идет сокращение импорта товаров из-за рубежа. По данным за 2023 год, поставки из Китая сократились на 20%, из Турции — примерно на 34%. Основная проблема в том, что банки этих государств не принимают платежи из России из-за угрозы вторичных санкций. Порядка 80% платежей не доходят до адресата. По словам эксперта, существующие решения работают плохо.
«К примеру, можно открыть счет в иностранном банке, но и в этом случае некоторые предприятия не принимают платежи от российских компаний. Суммы до миллиона рублей вынуждены отправлять едва ли не наличными через курьеров. Не всегда помогает форма расчетов через зарубежного финансового агента, расположенного, например, в Киргизии. Пробовали использовать такую схему: транш отправляется сначала в Киргизию, оттуда — в Эмираты, потом — в Турцию. Но и тут платеж проходит не всегда. Плюс все эти способы ведут к удорожанию продукции и создают логистические сложности».
Президент союза экспортеров турецкого города Конья Мустафа-бей выразил солидарность со спикером. Он отметил, что при огромном потенциале для сотрудничества обеих сторон все упирается в проблемы трансфера денег.
— При этом мы работаем с Ираном, который 40 лет находится под санкциями. Страна создала свои банки в Турции. Надо срочно искать выход вместе с российскими коллегами, — заключил Мустафа-бей.
Кстати
В рамках форума «Зауралье» подписано 50 соглашений в области сельского хозяйства, инвестиций, науки на сумму свыше 103 млрд рублей. Также между правительством Республики Башкортостан и Ассоциацией российско-турецких предпринимателей был подписан Меморандум о взаимопонимании. Он предполагает установление выгодных связей в областях, представляющих взаимный интерес для двух регионов. Речь идет о том, чтобы стимулировать контакты деловых кругов и заинтересованных организаций из России и Турции.