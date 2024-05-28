Париж ответил на слова Сырского об отправке французов на Украину

Le Monde писала, что на закрытом мероприятии в феврале Макрон сказал: «В любом случае, в наступающем году мне придется послать некоторых ребят в Одессу». По данным газеты, Париж разрабатывал план с отправкой французских военных в Одессу с прошлого лета.