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Школьник из Уфы получил подарок от Владимира Путина

Владимир Путин передал свой портрет школьнику из Уфы.

Президент России Владимир Путин отправил подарок школьнику из Уфы Кириллу Касимову. Мальчик получил в дар фотопортрет главы государства, на котором он изображен в кимоно дзюдоиста. Юный уфимец написал письмо президенту с просьбой прислать ему автограф и встретиться в будущем на татами: мальчик серьезно занимается восточным единоборством, как и Путин.

Мама Кирилла Светлана рассказала, что ее сыну очень нравится президент страны. Он смотрит новости, поддерживает Путина и знает наизусть гимн.

— Для Кирилла наш президент — кумир, он знает Гимн России, внимательно следит за новостями. Мы полностью поддерживаем курс нашего лидера, — сказала Светлана Касимова.

Путин Владимир