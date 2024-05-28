Школьник из Уфы получил подарок от Владимира Путина

Президент России Владимир Путин отправил подарок школьнику из Уфы Кириллу Касимову. Мальчик получил в дар фотопортрет главы государства, на котором он изображен в кимоно дзюдоиста. Юный уфимец написал письмо президенту с просьбой прислать ему автограф и встретиться в будущем на татами: мальчик серьезно занимается восточным единоборством, как и Путин.