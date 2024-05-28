До конца недели: Бектенов поставил жесткие сроки на оценку ущерба от паводков

«Поручаю акимам совместно с Министерством промышленности до конца текущей недели завершить оценку ущерба, нанесенного жилым домам и имуществу граждан. Необходимо адресно и с пониманием относиться к ситуации, в которую попали наши граждане. Работу надо провести максимально оперативно», — сказал Олжас Бектенов.