Зеленский посетит Бельгию и подпишет соглашение о безопасности

После подписания соглашения в Брюсселе украинского лидера примут в военном аэропорту Мельсбрук премьер-министр и министр обороны Людивин Дедондер, пишет Le Soir. Там, по информации издания, они встретятся с пилотами, инструкторами и техническими специалистами истребителей F-16.
Накануне Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчес подписали двустороннее соглашение в сфере безопасности.
Бельгия входит в «коалицию F-16» стран, которые планируют поставить Киеву эти самолеты. В конце марта Дедондер заявила, что правительство Бельгии одобрило выделение €100 млн Украине на техническое обслуживание истребителей.
Россия осуждает финансовую и военную помощь Украине. В Кремле полагают, что это затянет конфликт и не изменит его исхода. Минобороны России заявило, что на уничтожение всех обещанных Киеву F-16 уйдет менее месяца.