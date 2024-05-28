USA Today: Байден, похоже, впал в панику в преддверии выборов

По ее словам, Байден прежде утверждал, что все опросы общественного мнения, в которых ему приписывают отставание Трампу, ошибочны. Так, на недавней встрече со спонсорами американский президент заявил, что динамика опросов показывает, что он побеждает.
«К несчастью для Байдена, — отмечает Жак, — пресса об этом не пишет и это неправда — а опросы показывают совсем другое. Например, то, что Трамп опережает Байдена в большинстве опросов, в том числе в колеблющихся штатах, в которых и будет решаться исход этих выборов».
Жак утверждает также, что, «несмотря на уверенность Байдена в своих “прекрасных” шансах, его действия выдают, что он на самом деле паникует». А его администрация уже объявила о ряде мер, которые сигнализируют о неуверенности шефа. В качестве примера приводятся такие: «стратегическое» высвобождение миллиона баррелей бензина из Северо-восточного резерва и объявление о новом этапе списания студенческих долгов.
«Дело в том, — пишет автор, — что этот резерв создан исключительно для чрезвычайных ситуаций. А какая же ЧС сегодня?».
Списание же студенческих долгов Жак назвала попыткой Байдена привлечь на свою сторону молодых. Но расплачиваться за данное решение придется всем американцам, пишет обозреватель.
Издание приводит недавний опрос Reuters/Ipsos, который показал, что рейтинг Байдена упал до 36 процентов, и это — самый низкий уровень за два года.
«То, что Байден думает, что сможет компенсировать четыре года неудачной политики взятками в год выборов, является оскорбительным. Конечно, американцы умнее этого», — написала в итоге Жак.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.