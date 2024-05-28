USA Today: Байден, похоже, впал в панику в преддверии выборов

Жак утверждает также, что, «несмотря на уверенность Байдена в своих “прекрасных” шансах, его действия выдают, что он на самом деле паникует». А его администрация уже объявила о ряде мер, которые сигнализируют о неуверенности шефа. В качестве примера приводятся такие: «стратегическое» высвобождение миллиона баррелей бензина из Северо-восточного резерва и объявление о новом этапе списания студенческих долгов.