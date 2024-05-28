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Кадыров рассказал о готовности Чечни к расширению сотрудничества с Узбекистаном

Глава Чеченской республики отметил, что видит перспективы взаимодействия в сферах культуры, туризма, инвестиционной деятельности, налаживании деловых связей.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Чеченская Республика готова расширять сотрудничество с Узбекистаном, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, в ходе пребывания в республике в составе российской делегации в рамках государственного визита президента России Владимира Путина.

«Чеченская Республика готова расширять сотрудничество на межрегиональном уровне. У нас для этого имеется наличие свободных трудовых ресурсов, выгодное географическое положение и развитая транспортная инфраструктура», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава Чеченской республики перечислил наиболее перспективные для взаимодействия сферы.

«Мы видим перспективу взаимодействия в сферах культуры, туризма, инвестиционной деятельности, налаживании деловых связей. В прошлом году заместитель председателя правительства ЧР Айшат Кадырова посещала Узбекистан, где у нее состоялась встреча с министром культуры Узбекистана Озодбеком Назарбековым, на которой наметили формы сотрудничества в области культуры».

сообщил он в публикации.

Также Кадыров выразил уверенность в том, что удастся наладить эффективное сотрудничество с областями Узбекистана и по другим направлениям.

«Нет сомнения в том, что, несмотря на санкции и агрессивность Запада и Европы, Россия продолжит поступательное развитие и наращивание связей с остальным миром», — резюмировал глава Чечни.

Кадыров Рамзан