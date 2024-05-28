Кадыров рассказал о готовности Чечни к расширению сотрудничества с Узбекистаном

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Чеченская Республика готова расширять сотрудничество с Узбекистаном, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, в ходе пребывания в республике в составе российской делегации в рамках государственного визита президента России Владимира Путина.
«Чеченская Республика готова расширять сотрудничество на межрегиональном уровне. У нас для этого имеется наличие свободных трудовых ресурсов, выгодное географическое положение и развитая транспортная инфраструктура», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава Чеченской республики перечислил наиболее перспективные для взаимодействия сферы.
«Мы видим перспективу взаимодействия в сферах культуры, туризма, инвестиционной деятельности, налаживании деловых связей. В прошлом году заместитель председателя правительства ЧР Айшат Кадырова посещала Узбекистан, где у нее состоялась встреча с министром культуры Узбекистана Озодбеком Назарбековым, на которой наметили формы сотрудничества в области культуры».
Также Кадыров выразил уверенность в том, что удастся наладить эффективное сотрудничество с областями Узбекистана и по другим направлениям.
«Нет сомнения в том, что, несмотря на санкции и агрессивность Запада и Европы, Россия продолжит поступательное развитие и наращивание связей с остальным миром», — резюмировал глава Чечни.