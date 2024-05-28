Кадыров рассказал о готовности Чечни к расширению сотрудничества с Узбекистаном

«Мы видим перспективу взаимодействия в сферах культуры, туризма, инвестиционной деятельности, налаживании деловых связей. В прошлом году заместитель председателя правительства ЧР Айшат Кадырова посещала Узбекистан, где у нее состоялась встреча с министром культуры Узбекистана Озодбеком Назарбековым, на которой наметили формы сотрудничества в области культуры».