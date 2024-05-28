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Лукашенко видит большой потенциал во взаимодействии Минска и Баку

Недавно президент Беларуси совершил государственный визит в Азербайджан, в ходе которого был достигнут ряд договоренностей.

Источник: AP 2023

МИНСК, 28 мая — Sputnik. Глава белорусского государства Александр Лукашенко направил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву и всем азербайджанцам поздравление с Днем независимости, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Президент отметил, что этот праздник Азербайджан встречает впечатляющими результатами экономического развития и успехами на международной арене. Лукашенко подчеркнул, что всего этого удалось достичь благодаря проводимому Алиевым курса на построение независимого и суверенного государства.

Также Лукашенко признался, что с теплотой вспоминает свой недавний визит в Азербайджан. Он напомнил, что в ходе этого визита сторонам удалось обсудить широкий спектр важных для обеих стран вопросов.

«Итоги содержательных переговоров подтвердили высокий уровень стратегического партнерства, продемонстрировали значительный потенциал многогранного взаимодействия Минска и Баку».

добавил белорусский лидер.

Лукашенко пожелал коллеге из Азербайджана и его семье здоровья, счастья и благополучия, а народу этой страны — мира и процветания.

Лукашенко Александр