Лукашенко видит большой потенциал во взаимодействии Минска и Баку

МИНСК, 28 мая — Sputnik. Глава белорусского государства Александр Лукашенко направил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву и всем азербайджанцам поздравление с Днем независимости, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
Президент отметил, что этот праздник Азербайджан встречает впечатляющими результатами экономического развития и успехами на международной арене. Лукашенко подчеркнул, что всего этого удалось достичь благодаря проводимому Алиевым курса на построение независимого и суверенного государства.
Также Лукашенко признался, что с теплотой вспоминает свой недавний визит в Азербайджан. Он напомнил, что в ходе этого визита сторонам удалось обсудить широкий спектр важных для обеих стран вопросов.
«Итоги содержательных переговоров подтвердили высокий уровень стратегического партнерства, продемонстрировали значительный потенциал многогранного взаимодействия Минска и Баку».
Лукашенко пожелал коллеге из Азербайджана и его семье здоровья, счастья и благополучия, а народу этой страны — мира и процветания.