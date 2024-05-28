Иноагентам запретили участвовать в выборах в Свердловской области

Согласно новой редакции, кандидатам будут отказывать в регистрации, если с них на этот момент не снят статус иноагента. Фактически принятый документ дублирует федеральный закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным в середине мая.
Кроме того, теперь в Свердловской области ужесточены требования к наблюдателям. Из законодательства исключены положения, предусматривающие наблюдение за выборами иностранными и международными специалистами.
«Поскольку в Избирательном кодексе Свердловской области воспроизводятся положения федерального закона, в них требуется внести изменения», — пояснил первый вице-спикер Дмитрий Жуков. Поддержали инициативу 43 депутата из 45 присутствующих. Еще двое не голосовали.