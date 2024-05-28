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Глава МИД Молдовы отправился с визитом в Литву

Попшой в Литве подпишет межправительственные соглашения и проведет встречи с представителями Сейма и правительства страны.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 28 мая — Sputnik. Глава Министерства иностранных дел Молдовы, вице-премьер Михаил Попшой 28 мая совершит рабочий визит в Литву по приглашению своего литовского коллеги Габриелюса Ландсбергиса.

«В ходе встречи министры обсудят темы, касающиеся двусторонних отношений, европейской повестки дня Республики Молдова, региональной безопасности и путей углубления молдавско-литовского сотрудничества».

говорится в сообщении пресс-службы МИД.

Также министры подпишут два межправительственных соглашения. Речь идет о договоре о техническом и финансовом сотрудничестве, который призван укрепить экономическое взаимодействие, повысить энергетическую независимость и поддержать Молдову в процессе присоединения к ЕС.

Другим документом станет соглашение о взаимном обмене и защите секретной информации, которое необходимо для установления необходимых правовых рамок в этой сфере.

Программа пребывания Попшоя в Литве также включает встречи с председателем Сейма республики, главами парламентских комитетов по внешней политике и экономике, канцлером правительства, заместителем министра национальной обороны и главным советником президента Литвы по внешней политике.

Министр Попшой также даст интервью для медиа-группы Delfi в Вильнюсе.