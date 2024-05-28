Глава МИД Молдовы отправился с визитом в Литву

КИШИНЕВ, 28 мая — Sputnik. Глава Министерства иностранных дел Молдовы, вице-премьер Михаил Попшой 28 мая совершит рабочий визит в Литву по приглашению своего литовского коллеги Габриелюса Ландсбергиса.
«В ходе встречи министры обсудят темы, касающиеся двусторонних отношений, европейской повестки дня Республики Молдова, региональной безопасности и путей углубления молдавско-литовского сотрудничества».
Также министры подпишут два межправительственных соглашения. Речь идет о договоре о техническом и финансовом сотрудничестве, который призван укрепить экономическое взаимодействие, повысить энергетическую независимость и поддержать Молдову в процессе присоединения к ЕС.
Другим документом станет соглашение о взаимном обмене и защите секретной информации, которое необходимо для установления необходимых правовых рамок в этой сфере.
Программа пребывания Попшоя в Литве также включает встречи с председателем Сейма республики, главами парламентских комитетов по внешней политике и экономике, канцлером правительства, заместителем министра национальной обороны и главным советником президента Литвы по внешней политике.
Министр Попшой также даст интервью для медиа-группы Delfi в Вильнюсе.