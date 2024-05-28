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Айнур Галимов покинул пост первого замминистра юстиции Татарстана

По предварительной информации, чиновник ушел с должности еще на прошлой неделе.

Источник: Комсомольская правда

Айнур Галимов покинул пост первого замминистра юстиции Татарстана. Карточка с ним пропала с официального сайта ведомства.

По предварительной информации, чиновник ушел с должности еще на прошлой неделе. Есть вероятность, что Галимов перешел на работу в структуры Газпрома.

У министра юстиции Рустема Загидуллина осталось два заместителя. Пока неизвестно, кто займет место Галимова.

Айнур Галимов родом из Новошешминска. На должности первого замминистра юстиции республики он работал с сентября 2017 года.

Напомним, Лилия Шарипова возглавила Управление жилищной политики исполкома Казани.