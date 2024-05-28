Айнур Галимов покинул пост первого замминистра юстиции Татарстана. Карточка с ним пропала с официального сайта ведомства.
По предварительной информации, чиновник ушел с должности еще на прошлой неделе. Есть вероятность, что Галимов перешел на работу в структуры Газпрома.
У министра юстиции Рустема Загидуллина осталось два заместителя. Пока неизвестно, кто займет место Галимова.
Айнур Галимов родом из Новошешминска. На должности первого замминистра юстиции республики он работал с сентября 2017 года.
Напомним, Лилия Шарипова возглавила Управление жилищной политики исполкома Казани.