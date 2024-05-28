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Токаев обратился к президенту Азербайджана

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления президенту Азербайджана, сообщает Zakon.kz.

Источник: Акорда

Глава государства поздравил Ильхама Алиева и азербайджанский народ с национальным праздником — Днем Независимости.

«Впечатляющие достижения Азербайджана по укреплению основ государственности и международного авторитета наполняют эту историческую дату особым символизмом. В Казахстане с большим воодушевлением воспринимают успехи братского Азербайджана и придают повышенное внимание углублению многогранного сотрудничества в духе дружбы и взаимной поддержки. Уверен, казахско-азербайджанское стратегическое партнерство и союзничество будет и впредь укрепляться на благо процветания наших близких народов», — говорится в телеграмме.

Президент Казахстана пожелал Ильхаму Алиеву дальнейших успехов в качестве общенационального лидера, а братскому азербайджанскому народу — мира, благополучия и прогресса.