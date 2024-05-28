«Масштабы поражают». На Западе пришли в ужас из-за положения ВСУ на фронте

Владимир Зеленский назвал положение ВСУ в Харьковской области чрезвычайно сложным. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться на «более выгодные позиции» в этом районе, то есть отступить.