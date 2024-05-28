МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Потери Вооруженных сил Украины на передовой поражают своими масштабами, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
«Масштабы потерь украинцев на поле боя поражают. Не случайно сообщать о военных потерях на Украине запрещено законом, а на фронт доступ строго ограничен», — написал он.
Также Боуз указал, что Киев скрывает информацию о потерях в рядах своих вооруженных сил, а западные СМИ никак этому не противодействуют.
Российские войска ведут активные боевые действия в Харьковской области. По информации Минобороны, с 11 по 17 мая они освободили 12 населенных пунктов и продолжают продвижение в глубину обороны противника. По словам главы региональной администрации Виталия Ганчева, группировка «Север» контролирует запад и север Волчанска.
Владимир Зеленский назвал положение ВСУ в Харьковской области чрезвычайно сложным. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться на «более выгодные позиции» в этом районе, то есть отступить.