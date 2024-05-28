Подарочный набор новорожденному обойдется Смольному в 15 тысяч рублей

Выдача комплектов станет новой мерой поддержки семей от петербургских властей с 1 августа. Распространятся она будет на граждан, имеющих место жительства в Петербурге. В набор войдут предметы первой необходимости при уходе за ребенком.
Смольный подсчитал, что на выдачу 18039 комплектов с августа 2024 года понадобится 270,6 млн рублей. Правительство берет в расчет, что траты на один набор составят 15 тыс. рублей.
Прежде «Ъ-СПб» писал, что в ЗакСе Петербурга приняли идею выдавать подарок семьям при рождении ребенка с 1 августа.