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Подарочный набор новорожденному обойдется Смольному в 15 тысяч рублей

Правительство Санкт-Петербурга определило сумму, которую потратит на один подарочный комплект новорожденному. Каждый набор обойдется в 15 тыс. рублей, следует из проекта постановления Смольного, размещенного странице антикоррупционной экспертизы.

Источник: Коммерсантъ

Выдача комплектов станет новой мерой поддержки семей от петербургских властей с 1 августа. Распространятся она будет на граждан, имеющих место жительства в Петербурге. В набор войдут предметы первой необходимости при уходе за ребенком.

Смольный подсчитал, что на выдачу 18039 комплектов с августа 2024 года понадобится 270,6 млн рублей. Правительство берет в расчет, что траты на один набор составят 15 тыс. рублей.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что в ЗакСе Петербурга приняли идею выдавать подарок семьям при рождении ребенка с 1 августа.