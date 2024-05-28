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Борт из Вены прибыл в аэропорт «Храброво» в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 28 мая — РИА Новости. Борт из Вены прибыл в аэропорт «Храброво» в Калининграде, где во вторник ожидается визит гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Чартерный борт из Вены приземлился в Храброво в 8.01 по местному времени (9.01 мск).

Ранее представитель МАГАТЭ заявил, что гендиректор агентства Гросси во вторник посетит Калининград, где планирует обсудить безопасность Запорожской атомной электростанции. Планируется, что встреча Гросси с российской межведомственной делегацией во главе с руководителем госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым будет организована прямо в аэропорту Калининграда. В состав российской делегации войдут представители МИД, Минобороны, Росгвардии, Росатома и Ростехнадзора.