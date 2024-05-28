Борт из Вены прибыл в аэропорт «Храброво» в Калининграде

Ранее представитель МАГАТЭ заявил, что гендиректор агентства Гросси во вторник посетит Калининград, где планирует обсудить безопасность Запорожской атомной электростанции. Планируется, что встреча Гросси с российской межведомственной делегацией во главе с руководителем госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым будет организована прямо в аэропорту Калининграда. В состав российской делегации войдут представители МИД, Минобороны, Росгвардии, Росатома и Ростехнадзора.