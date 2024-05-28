Льготы по налогам казахстанским производителям анонсировал Бектенов

«Мы должны производить несырьевые товары высокого передела. В таком случае большая часть прибыли останется в стране, возрастет уровень диверсификации экономики. В проекте нового Налогового кодекса налоговые ставки будут определены в зависимости от сложности выпуска продукции: если предприятие будет производить продукцию высокого передела, налоговые ставки ниже, а если будут выпускать сырье, то налоговая ставка будет выше. Эта важная мера будет способствовать развитию производства», — пояснил премьер.