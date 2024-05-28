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МИД Польши не исключил отправки войск на Украину

ВАРШАВА, 28 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью изданию Gazeta Wyborcza не стал исключать возможности отправки польских войск на Украину.

Источник: © РИА Новости

«Мы не должны исключать никакую возможность», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Киева. По его словам, «многие страны» согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.

Немецкий журнал Spiegel в воскресенье сообщил, что страны Прибалтики и Польша «предупреждают» Германию, что могут ввести войска на Украину, если ситуация будет развиваться неблагоприятным для Киева образом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл опасной риторику по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России «стратегического поражения» Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют «достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт», это «абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет».