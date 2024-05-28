Энтони Блинкен едет в Молдову и Чехию — госдеп

КИШИНЕВ, 28 мая — Sputnik. Вопросы энергетического сотрудничества, поддержки Украины и подготовки к июльскому саммиту НАТО в Вашингтоне обсудит государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Молдову и Чехию для встреч с руководством двух стран, передает РИА Новости.
«Секретарь Энтони Блинкен 28−31 мая отправится в Кишинев, Молдова, и в Прагу, Чехия».
Уточняется, что в ходе визита в Кишинев госсекретарь США намерен обсудить с президентом Майей Санду прогресс вступления Республики Молдова в ЕС, а также вопросы энергетической безопасности.
Ранее глава МИД Молдовы Михаил Попшой заявлял, что в рамках визита в страну Блинкен объявит о новом пакете поддержки для Молдовы. Министр назвал визит госсекретаря США «шагом политической поддержки на чрезвычайно высоком уровне».
В Праге у Блинкена запланирована встреча с главой чешского МИД Яном Липавским и другими высокопоставленными чиновниками Чехии для обсуждения поддержки Украины, модернизацию в области обороны и укрепление энергетических связей. Кроме того, в чешской столице у Блинкена запланирована неформальная встреча с главами МИД НАТО по обсуждению приоритетов предстоящего саммита НАТО, который пройдет в июле в Вашингтоне.