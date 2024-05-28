Энтони Блинкен едет в Молдову и Чехию — госдеп

В Праге у Блинкена запланирована встреча с главой чешского МИД Яном Липавским и другими высокопоставленными чиновниками Чехии для обсуждения поддержки Украины, модернизацию в области обороны и укрепление энергетических связей. Кроме того, в чешской столице у Блинкена запланирована неформальная встреча с главами МИД НАТО по обсуждению приоритетов предстоящего саммита НАТО, который пройдет в июле в Вашингтоне.