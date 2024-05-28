Южный Урал готов расширить сотрудничество с узбекскими партнерами

Алексей Текслер особый акцент сделал на том, что с Узбекистаном Челябинскую область связывают давние дружеские отношения: «Мы часто бываем в Узбекистане, и также часто к нам приезжают ваши коллеги, организуем бизнес-миссии и выставки. Активно работает бизнес. Растёт товарооборот. Челябинская область занимает второе место среди всех регионов России по несырьевому неэнергетическому экспорту в Узбекистан. Для нас партнерство с Узбекистаном — это один из международных приоритетов».