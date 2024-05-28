Бельгия поставит Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года

«Первые самолеты должны быть переданы уже до конца этого года», — уточнила госпожа Лябиб в эфире радио Bel RTL (цитата по ТАСС). F-16 планируется поставлять по мере того, как Брюссель будет получать от США заказанные в 2018 году им на замену F-35.
Украина должна получить более 60 истребителей F-16 от Бельгии, Дании, Нидерландов и Норвегии. На прошлой неделе первая партия украинских пилотов закончила обучение управлению F-16 в США. Сегодня, 28 мая, президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Бельгию с рабочим визитом и проведет переговоры с премьер-министром страны Александром Де Кроо. Стороны, в частности, подпишут двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.