Бельгия поставит Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года

«Первые самолеты должны быть переданы уже до конца этого года», — уточнила госпожа Лябиб в эфире радио Bel RTL (цитата по ТАСС). F-16 планируется поставлять по мере того, как Брюссель будет получать от США заказанные в 2018 году им на замену F-35.