Хренин примет участие в Совете министров обороны ОДКБ в Казахстане

МИНСК, 28 мая — Sputnik. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин прибыл с официальным визитом в Казахстан, сообщили в пресс-службе белорусского Минобороны.
«Главу белорусского военного ведомства лично приветствовал министр обороны Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков», — уточнили в оборонном ведомстве.
В пресс-службе рассказали, что Виктор Хренин проведет переговоры со своим казахстанским коллегой, также поучаствует в заседании Совета министров обороны стран ОДКБ.
Планируется, что белорусский министр обороны ознакомится в Астане со структурой Национального университета обороны и системой подготовки кадровых военных.