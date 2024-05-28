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Хренин примет участие в Совете министров обороны ОДКБ в Казахстане

Глава белорусского оборонного ведомства встретится со своим казахстанским коллегой, а также ознакомится с системой военной подготовки местных специалистов.

Источник: Telegram / Минобороны Беларуси

МИНСК, 28 мая — Sputnik. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин прибыл с официальным визитом в Казахстан, сообщили в пресс-службе белорусского Минобороны.

«Главу белорусского военного ведомства лично приветствовал министр обороны Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков», — уточнили в оборонном ведомстве.

В пресс-службе рассказали, что Виктор Хренин проведет переговоры со своим казахстанским коллегой, также поучаствует в заседании Совета министров обороны стран ОДКБ.

Планируется, что белорусский министр обороны ознакомится в Астане со структурой Национального университета обороны и системой подготовки кадровых военных.