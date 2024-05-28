В Молдавии партнерство с Россией приравняли к измене родине

«Молдавия за последние годы проделала путь назад — от демократии к авторитарному государству. Правящая партия закрыла почти полтора десятка телеканалов и несколько десятков сайтов. При этом президент Санду в интервью заявляет: критиковать ее можно. Но каждый, кто в Молдове имеет отношение к журналистике, наверняка скажет: это не так. Вопрос, который интересует сегодня очень многих — будут ли новые поправки направлены на преследование тех, кто не разделяет позицию президента и ПДС? Это может стать окончательным подавлением молдавских СМИ и навязыванием единой информационной повестки. В таких реалиях приходится жить гражданам Молдовы», — отметил парламентарий.