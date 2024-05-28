В Ростовской области проведен отбор будущих кандидатов на осенние выборы

Избиратели, проживающие в Ростове и области, с 20 по 26 мая приняли участие в предварительном голосовании, на котором были определены будущие кандидаты от «Единой России» на выборах городских дум Азова, Батайска и Таганрога, а также довыборах в Ростове-на-Дону, Новочеркасске и Шахтах.
Среди кандидатов была отмечена высокая конкуренция — всего в голосовании приняло участие свыше 250 человек. Средний конкурс в донских городах составил около 3 человек на место, а в донской столице — 7. При этом 30% кандидатов — молодежь, также среди выдвиженцев — участники специальной военной операции.
Все желающие смогли принять участие в электронном голосовании после регистрации на онлайн-платформе PG.ER.RU, на которой кандидаты размещали информацию о себе и своих программных приоритетах.
Цифровые результаты предварительного голосования уже доступны на платформе. Известно, что предварительном голосовании по Ворошиловскому одномандатному избирательному округу № 5 Ростова-на-Дону наибольшую поддержку получила секретарь Ворошиловского местного отделения «Единой России» Наталья Давыдова.
— Каждый голос поддержки считаю высокой оценкой проделанной работы, реализации наших партийных проектов и народной программы в районе, нашей реакции на обращения и наказы, с которыми обращались люди, — отметила Наталья Давыдова.
Окончательные итоги предварительного голосования будут подведены на президиуме Генсовета, который пройдет 30 мая. В дальнейшем будут приняты решения о выдвижении кандидатов на предстоящие выборы в Ростовской области.