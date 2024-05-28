В Ростовской области проведен отбор будущих кандидатов на осенние выборы

Избиратели, проживающие в Ростове и области, с 20 по 26 мая приняли участие в предварительном голосовании, на котором были определены будущие кандидаты от «Единой России» на выборах городских дум Азова, Батайска и Таганрога, а также довыборах в Ростове-на-Дону, Новочеркасске и Шахтах.